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Лента новостей / В регионе

Почти 30 тысяч тестов на коронавирус провели курские лаборатории

В среднем в сутки проводится более 800 тестов, в планах - больше тысячи 

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29 128 исследований курян на коронавирус провели местные лаборатории, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Только на прошлой неделе - 6 тысяч. В среднем в сутки проводится более 800 тестов. При этом объём тестирования расширят - в планах проводить не менее 1 тысячи исследований в день.  
 
Исследованиями занимаются три учреждения региона – лаборатории Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера (единый центр лабораторной диагностики), областной инфекционной больницы имени Семашко и Центра гигиены и эпидемиологии. Подавляющее большинство тестов на COVID -19 проводится именно в лаборатории Центра гигиены - всего там сделано более 18 тысяч исследований. 

Тестирование основано на молекулярно-генетическом методе, так называемой полимеразной цепной реакции. Это эффективный способ идентификации многих вирусных заболеваний. Забор анализа на COVID-19 делают только медработники. 

На коронавирус в обязательном порядке обследуют людей, прибывающих в страну с признаками респираторных заболеваний, курян, контактировавших с больными COVID-19, а также пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и пенсионеров старше 65 лет, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания. Кроме того обязательное обследование проходят медработники, имеющие риски инфицирования COVID-2019.
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