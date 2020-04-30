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Лента новостей / В регионе

В Курской области на коронавирус проверили больше 20 тысяч человек

Анализы проводят трех учреждениях региона

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В Курской области на коронавирус проверили 20 391 человека. Такие данные сегодня приводит региональное управление Роспотребнадозра. 

Анализы проводят трех учреждениях региона. Большая часть - в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии, также с COVID-19 работают лаборатории Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера и областной инфекционной больницы имени Семашко. В инфекционной больнице проводят анализы только своим медработникам. 

Отмечается, что все курские лаборатории обеспечены тест-системами для выявления коронавируса. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют даже единичные копии вируса. Забор анализа на COVID-19 делают только медики. 

Обязательному тестированию подлежат: 
-люди, приехавшие в страну с признаками респираторных заболеваний; 
-контактировавшие с больными коронавирусом и пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»; 
- люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; 
- и медработники, имеющие риски инфицирования на рабочем месте.
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