В Курской области на коронавирус проверили больше 20 тысяч человек

Анализы проводят трех учреждениях региона

В Курской области на коронавирус проверили 20 391 человека. Такие данные сегодня приводит региональное управление Роспотребнадозра.





Анализы проводят трех учреждениях региона. Большая часть - в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии, также с COVID-19 работают лаборатории Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера и областной инфекционной больницы имени Семашко. В инфекционной больнице проводят анализы только своим медработникам.





Отмечается, что все курские лаборатории обеспечены тест-системами для выявления коронавируса. Они обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют даже единичные копии вируса. Забор анализа на COVID-19 делают только медики.





Обязательному тестированию подлежат:

-люди, приехавшие в страну с признаками респираторных заболеваний;

-контактировавшие с больными коронавирусом и пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

- и медработники, имеющие риски инфицирования на рабочем месте.