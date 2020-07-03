В Курской области в прошлом году выявлено 537,7 случаев рака на 100 тысяч населения

Минздрав назвал регионы, в которых выявлено наибольшее количество случаев онкологических заболеваний

Минздрав назвал регионы России, в которых выявлено наибольшее количество случаев онкологических заболеваний.





На первом месте оказалась Архангельская область. В прошлом году там зарегистрировано 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. На втором месте — Брянская область (556,2 случая), на третьем - Сахалинская (550,2), далее идут Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).





Также высокие показатели отмечены в Орловской (546,9), Ярославской (543,4), Курской (537,7), Ивановской (534,2) областях и в Севастополе (532).





Меньше всего заболеваний выявлено в Дагестане (163,6 случая на 100 тысяч населения) и Чечне (164,2).





Всего в 2019 году в России было зафиксировано 640,4 тысячи случаев злокачественных новообразований. Это на 2,5% больше, чем годом ранее, тогда было 624,7 тысячи. Общий уровень заболеваемости — 436,3 случая на 100 тысяч населения.





Медики связывают рост числа впервые выявленных случаев с улучшением качества диагностики на ранних стадиях заболевания, передает НТВ. Также на статистику влияет увеличение продолжительности жизни россиян — чем дольше живет человек, тем больше он подвергается воздействию различных канцерогенных факторов: курения, онкогенных вирусов, радиации и т.п. Соответственно, возрастает и вероятность заболеть раком.