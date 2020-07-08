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Нынешнему заместителю курского губернатора придётся отвечать за недоработки его предшественника

Региональная прокуратура внесла соответствующее представление
Нынешнему заместителю курского губернатора придётся отвечать за недоработки его предшественника

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Нынешнему заместителю губернатора придётся отвечать за недоработки его предшественника. Региональная прокуратура внесла соответствующее представление. Связано оно с массовыми заражениями медиков коронавирусом, которые случились в мае. 

Представление внесено "по факту ненадлежащей организации и координации комитетом здравоохранения Курской области деятельности подведомственного медицинского учреждения, повлекшей несоблюдение им обязательных требований и повлекшей распространение COVID-19", сообщает 46ТВ со ссылкой на прокуратуру Сеймского округа Курска.

Стоит отметить, что до середины мая на посту замгубернатора находилась Ирина Хмелевская, которая уволилась по собственному желанию. Её на смену пришёл Андрей Белостоцкий. Видимо, ему и придётся отвечать за случившееся до него.
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