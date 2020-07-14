В Курске ливень затапливает многоэтажки, на которых меняют кровлю

Подрядчики не закрыли крыши перед дождем

В Курске ливень затопил несколько многоэтажек: в частности, по улицам Заводская, 39; Комарова, 13А; Интернациональная, 45; Серегина, 30; Белгородская, 22; 3-й Шоссейный переулок, 6; 3-й Шоссейный переулок, 8. Но их может быть еще больше.

Там сейчас идет капремонт и подрядчики не закрыли кровли.





Сейчас комиссия Фонда капитального ремонта работает на объектах и оценивает ущерб. Потом составят акты залития, а после примут решения о компенсациях.





Достанется и подрядчикам, которых, как отмечают в Фонде капремонта, своевременно проинформировали о неблагоприятной погоде.





В прошлом году две такие безалаберные организации, допустившие аналогичные нарушения, попали в реестр недобросовестных подрядчиков и теперь не участвуют в капремонте.





По всем вопросам курян просят обращаться к генеральному директору Фонда капитального ремонта Артуру Иванову по телефону: 8-919-170-96-56.