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Лента новостей / В регионе

В Курске ливень затапливает многоэтажки, на которых меняют кровлю

Подрядчики не закрыли крыши перед дождем 

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В Курске ливень затопил несколько многоэтажек: в частности, по улицам Заводская, 39; Комарова, 13А; Интернациональная, 45; Серегина, 30; Белгородская, 22; 3-й Шоссейный переулок, 6; 3-й Шоссейный переулок, 8. Но их может быть еще больше. 
 
Там сейчас идет капремонт и подрядчики не закрыли кровли. 

Сейчас комиссия Фонда капитального ремонта работает на объектах и оценивает ущерб. Потом составят акты залития, а после примут решения о компенсациях. 

Достанется и подрядчикам, которых, как отмечают в Фонде капремонта, своевременно проинформировали о неблагоприятной погоде. 

В прошлом году две такие безалаберные организации, допустившие аналогичные нарушения, попали в реестр недобросовестных подрядчиков и теперь не участвуют в капремонте. 

По всем вопросам курян просят обращаться к генеральному директору Фонда капитального ремонта Артуру Иванову по телефону: 8-919-170-96-56.
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