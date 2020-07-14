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Курянка лишилась денег, "выиграв" приз в интернете

Её повезло, что на счету была небольшая сумма
Курянка лишилась денег, "выиграв" приз в интернете

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В одной из популярных соцсетей девушка увидела сообщение о розыгрыше денежного приза. Курянка прошла по указанной ссылке и узнала, что стала победительницей. Деньги администраторы розыгрыша предложили перевести на банковскую карту. Доверчивая горожанка предоставила все реквизиты своей кредитки. Номером карты и кодами злоумышленники воспользовались, чтобы получить контроль над личным кабинетом онлайн банкинга и снять деньги. 

Девушке повезло, что на её счету была небольшая сумма, иначе ущерб мог бы стать намного крупнее, поясняют в полиции. Возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.

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