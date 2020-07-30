  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске на Медовый спас устроят медовую ярмарку

Рекомендованная цена - 230 рублей за килограмм мёда этого года
В Курске на Медовый спас устроят медовую ярмарку

Читайте также

В этом году в Курске традиционные медовые ярмарки пройдут в два этапа: 8 и 9 августа и 14-16 августа у гипермаркета «Линия» (на улице Энгельса). В отличие от прошлых лет, в этот раз торговлю организуют в том числе и в пятницу, 14-го августа, когда православные отмечают Медовый спас. 

Специалисты профильных комитетов провели мониторинг цен, в итоге рекомендованная цена составила 230 рублей за килограмм мёда этого года. Продукцию бесплатно проверят в ветеринарной лаборатории. Эксперты изучат влажность, кислотность и остаток сахара. 

Важное условие для участия в ярмарке – пчеловоды должны быть зарегистрированы в системе «Меркурий», чтобы получить ветеринарные документы в электронном виде, отметил начальник регионального управления ветеринарии Сергей Турнаев. Эта работа уже ведётся на местах – в районах области. 

По словам председателя областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаила Аксёнова, в прошлом году в медовых ярмарках приняли участие более 70 пчеловодов, реализовано свыше 20 тонн мёда. В этом сезоне из-за плохой погоды пасечники собрали не столь богатый медовый урожай. Чтобы их поддержать, торговые места в дни ярмарки власти предоставят безвозмездно. 

Отмечается, что торговля будет организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

До конца года на курских дорогах установят 100 камер

В Курской области взорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной убил мужчину

В Курске начальник следственного отдела присвоил изъятые в ходе раскрытия краж деньги

Курская таможня продлила срок временного ввоза более чем для 200 иномарок

На Театральной площади Курска появятся торговые домики, зона отдыха и туалеты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске