В Курске на Медовый спас устроят медовую ярмарку

Рекомендованная цена - 230 рублей за килограмм мёда этого года

В этом году в Курске традиционные медовые ярмарки пройдут в два этапа: 8 и 9 августа и 14-16 августа у гипермаркета «Линия» (на улице Энгельса). В отличие от прошлых лет, в этот раз торговлю организуют в том числе и в пятницу, 14-го августа, когда православные отмечают Медовый спас.Специалисты профильных комитетов провели мониторинг цен, в итоге рекомендованная цена составила 230 рублей за килограмм мёда этого года. Продукцию бесплатно проверят в ветеринарной лаборатории. Эксперты изучат влажность, кислотность и остаток сахара.Важное условие для участия в ярмарке – пчеловоды должны быть зарегистрированы в системе «Меркурий», чтобы получить ветеринарные документы в электронном виде, отметил начальник регионального управления ветеринарии Сергей Турнаев. Эта работа уже ведётся на местах – в районах области.По словам председателя областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаила Аксёнова, в прошлом году в медовых ярмарках приняли участие более 70 пчеловодов, реализовано свыше 20 тонн мёда. В этом сезоне из-за плохой погоды пасечники собрали не столь богатый медовый урожай. Чтобы их поддержать, торговые места в дни ярмарки власти предоставят безвозмездно.Отмечается, что торговля будет организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.