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Под Курском в столкновении с КАМАЗом погиб мотоциклист

Байкер ранее был лишён водительских прав
Под Курском в столкновении с КАМАЗом погиб мотоциклист

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Около семи часов вечера 4 августа на автодороге «Курск-Щигры» произошла авария, жертвой которой стал молодой мотоциклист. ДТП случилось на 14 км, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. 

По информации ГИБДД, произошло столкновение автомобиля КАМАЗ-53 с прицепом, за рулём которого был 46-летний шофёр, который двигался со стороны Щигров в сторону Курска и поворачивал налево, с мотоциклом «Хонда» GBR600F, которым управлял 29-летний водитель. Он ехал во встречном направлении со стороны Курска в сторону Щигров. В результате столкновения байкер скончался на месте.

Как отметили в Госавтоинспекции, мотоциклист был лишён права управления.




ФОТО -АВТОКАДР_46
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