Курская область. В Железногорске двое детей угодили под машины

6-летнему мальчику потребовалась госпитализация







Два маленьких жителя Железногорска 4 августа попали под машины. Оба ребёнка переходили дорогу.Одна авария произошла во втором часу дня на перекрестке улиц Ленина и Димитрова. Как сообщили в ГИБДД, 72-летний водитель автомобиля «Мерседес бенц МL» сбил 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Юная участница дорожного движения в результате получила различные травмы.Позднее, около пяти часов вечера на улице Октябрьская, вблизи дома № 40, 26-летний водитель «Рено симбол» допустил наезд на 6-летнего мальчика, который на самокате пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате этого ДТП маленького пешехода с травмами доставили в железногорскую горбольницу.