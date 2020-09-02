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В Курске полиция задержала директора организации, благоустраивающей Театральную площадь

Ранее в органы поступила информация о том, что иностранные граждане работают на стройплощадках Курска без необходимых разрешительных на трудовую деятельность документов
В Курске полиция задержала директора организации, благоустраивающей Театральную площадь

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На Театральной площади какие-то люди в джинсах и шортах с фразой "Сейчас ляжешь ты" задержали полуголого руководителя подрядной организации, занимающейся благоустройством территории. Видео в соцсетях опубликовал депутат Горсобрания Максим Васильев, предположив, что «кому-то выгодно, чтобы Театральная площадь не была сдана в срок».

Пресс-служба регионального УМВД прокомментировала инцидент там же под постом. Люди в штатском - сотрудники полиции. Ранее в органы поступила информация о том, что иностранные граждане работают на стройплощадках Курска без необходимых разрешительных на трудовую деятельность документов. Стражи порядка проверили информацию и выявили 4 нарушения. На одного гражданина составлен протокол по статье, санкция которой предусматривает штраф с выдворением из страны. В отношении еще троих работодатель не подал уведомление о привлечении к трудовой деятельности. Отвечать будет именно работодатель. 

«Бедная Театральная площадь. Её вообще могут не закончить никогда теперь», - прокомментировал видео депутат облдумы Владимир Федоров, отметив, что наказанием для подрядчика может быть приостановление деятельности до 3 месяцев.
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