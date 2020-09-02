В Курске полиция задержала директора организации, благоустраивающей Театральную площадь
Ранее в органы поступила информация о том, что иностранные граждане работают на стройплощадках Курска без необходимых разрешительных на трудовую деятельность документов
Пресс-служба регионального УМВД прокомментировала инцидент там же под постом. Люди в штатском - сотрудники полиции. Ранее в органы поступила информация о том, что иностранные граждане работают на стройплощадках Курска без необходимых разрешительных на трудовую деятельность документов. Стражи порядка проверили информацию и выявили 4 нарушения. На одного гражданина составлен протокол по статье, санкция которой предусматривает штраф с выдворением из страны. В отношении еще троих работодатель не подал уведомление о привлечении к трудовой деятельности. Отвечать будет именно работодатель.
«Бедная Театральная площадь. Её вообще могут не закончить никогда теперь», - прокомментировал видео депутат облдумы Владимир Федоров, отметив, что наказанием для подрядчика может быть приостановление деятельности до 3 месяцев.