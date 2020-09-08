Средняя урожайность порядка 450 центнеров с гектара

Курские аграрии приступили к уборке сахарной свёклы. Пока в работу включились десять районов. Как сообщили в областном комитете АПК, убрано 3,5 тысячи га свекловичных плантаций, или 4% от плана. Средняя урожайность порядка 450 центнеров с гектара. В трех районах — Глушковском, Медвенском и Рыльском — в свеклосеющих хозяйствах собирают по 500 центнеров с гектара.





В двух районах - Курчатовском и Солнцевском - убирают подсолнечник. Урожайность — порядка 38 центнеров с гектара.





Продолжаются сезонные полевые работы. Все районы Курской области подключились к севу озимых культур. Засеяно более 140 тысяч га озимых, или 30% от плана.