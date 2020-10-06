«Биофабрика» готова поставлять экстракты для изготовления бальзамов и предложить использовать на договорных условиях заинтересованному производителю их рецептуры

В Курской области хотят восстановить производство фирменных бальзамов. Об этом заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и председатель комитета АПК Иван Музалев говорили на встрече с директором «Курской биофабрики – фирмы «БИОК» Вячеславом Безгиным.





Три года назад предприятие выпускало самостоятельно произведенную алкогольную продукцию, в том числе бальзам «Марьино». Сейчас, после прекращения действия соответствующей лицензии в 2017 году, компания производит медицинские и ветеринарные препараты, а также безалкогольные напитки на натуральном растительном сырье.





Власти намерены возобновить производство бальзамов в регионе. Положительные решения, по словам Сергея Стародубцева, уже есть. Предприятие «БИОК» готово поставлять экстракты для изготовления бальзамов и предложить использовать на договорных условиях заинтересованному производителю их рецептуры и товарные знаки.