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Лента новостей / В регионе

В Курской области хотят восстановить производство фирменных бальзамов

«Биофабрика» готова поставлять экстракты для изготовления бальзамов и предложить использовать на договорных условиях заинтересованному производителю их рецептуры

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В Курской области хотят восстановить производство фирменных бальзамов. Об этом заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев и председатель комитета АПК Иван Музалев говорили на встрече с директором «Курской биофабрики – фирмы «БИОК» Вячеславом Безгиным.  

Три года назад предприятие выпускало самостоятельно произведенную алкогольную продукцию, в том числе бальзам «Марьино». Сейчас, после прекращения действия соответствующей лицензии в 2017 году, компания производит медицинские и ветеринарные препараты, а также безалкогольные напитки на натуральном растительном сырье.

Власти намерены возобновить производство бальзамов в регионе. Положительные решения, по словам Сергея Стародубцева, уже есть. Предприятие «БИОК» готово поставлять экстракты для изготовления бальзамов и предложить использовать на договорных условиях заинтересованному производителю их рецептуры и товарные знаки.
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