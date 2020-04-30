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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор попросит правительство отменить упрощенный импорт генномодифицированного соевого шрота

Такое решение кабмина может негативно повлиять на сельскохозяйственное производство в Курской области

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Российское правительство упростило импорт генномодифицированного соевого шрота (это концентрированный корм для скота). Однако это может негативно повлиять на сельскохозяйственное производство в Курской области - за последние годы местные аграрии значительно нарастили производство натуральной сои. 

В связи с рисками Роман Старовойт намерен обратиться в кабмин с просьбой отменить это решение. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях. 

Под вопросом может оказаться и завершение некоторых крупных инвестиционных проектов в регионе - сейчас сразу в нескольких районах области строятся крупные сельхоззаводы. А это сотни рабочих мест и крупные налоговые отчисления в региональный бюджет. К тому же глава региона заявил, что он против развития ГМО сейчас, когда страна, и регион в частности, производит качественное натуральное сырьё. 

Роман Старовойт добавил, что рассчитывает и на поддержку земляков в этом вопросе.
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