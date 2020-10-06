  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске пенсионер переходил дорогу не по "зебре" и угодил под колеса "ВАЗа"

Мужчину госпитализировали

Читайте также

5 октября в Курске случилась авария с участием пешехода, в результате которой он оказался на больничной койке.

Примерно в 7 часов вечера 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" ехал по улице 1-я Кожевенная со стороны улицы Литовская в направлении улицы Малых. В это же время в районе дома №1А по улице Пионеров дорогу переходил 35-летний мужчина. Автомобилист допустил наезд на пешехода, в результате ДТП пенсионера госпитализировали. 

Как отметили в ГИБДД, пожилой курянин переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Водитель "ВАЗа" был трезвым.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске проверяют, как заведения общепита и сферы услуг соблюдают масочный режим

Под Курском пьяный водитель устроил ДТП, в котором сам и пострадал

Курских школьников могут отправить на каникулы раньше срока

В Курске приставы и госавтоинспекторы ловят на дорогах водителей-должников

В Курске усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске