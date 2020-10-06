В Курске пенсионер переходил дорогу не по "зебре" и угодил под колеса "ВАЗа"

Мужчину госпитализировали

5 октября в Курске случилась авария с участием пешехода, в результате которой он оказался на больничной койке.Примерно в 7 часов вечера 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" ехал по улице 1-я Кожевенная со стороны улицы Литовская в направлении улицы Малых. В это же время в районе дома №1А по улице Пионеров дорогу переходил 35-летний мужчина. Автомобилист допустил наезд на пешехода, в результате ДТП пенсионера госпитализировали.Как отметили в ГИБДД, пожилой курянин переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Водитель "ВАЗа" был трезвым.