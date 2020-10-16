В Курской области селянин спас из горящего дома соседку
Пожар произошел в селе Заречье Мантуровского района Курской области
Пламя к тому времени охватило кухню, все было в дыму: ничего не было видно, невозможно было дышать даже вблизи дома.
Мужчина максимально близко подошел к входу и несколько раз спросил: «Есть тут кто?». Услышав ответ, он лёг на пол и пополз в ту сторону, откуда доносился голос. Двигаясь по полу селянин наткнулся на руку, которую женщина вытянула вперед. За нее мужчина и вытащил соседку на улицу. Односельчане приняли пострадавшую, а Николай с земляками до прибытия профессиональных огнеборцев продолжили тушить дом.
Благодаря действиям селянина 43-летнюю женщину удалось спасти, но к сожалению, в огне погибла 66-летняя хозяйка дома. Ее тело обнаружили спасатели. Однако неравнодушие местных жителей позволило не допустить ещё одной трагедии при пожаре.
Глава Мантуровского района направил ходатайство в Главное управление МЧС России по Курской области о награждении Николая Дятлова за грамотные действия в сложной ситуации. Сейчас готовятся документы для дальнейшего их направления в министерство.