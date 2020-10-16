  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области селянин спас из горящего дома соседку

Пожар произошел в селе Заречье Мантуровского района Курской области
В Курской области селянин спас из горящего дома соседку

Читайте также

Житель села Заречье Мантуровского района Курской области Николай Дятлов спас свою соседку из горящего дома. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны 10 октября в 14.29. Дым заметили соседи, они незамедлительно сообщили о происшествии огнеборцам, а сами бросились к горящему дому. О пожаре на своей улице услышал и Николай Дятлов. Мужчина без раздумий направился на помощь. Селянин не побоялся зайти в горящий дом.

Пламя к тому времени охватило кухню, все было в дыму: ничего не было видно, невозможно было дышать даже вблизи дома.

Мужчина максимально близко подошел к входу и несколько раз спросил: «Есть тут кто?». Услышав ответ, он лёг на пол и пополз в ту сторону, откуда доносился голос. Двигаясь по полу селянин наткнулся на руку, которую женщина вытянула вперед. За нее мужчина и вытащил соседку на улицу. Односельчане приняли пострадавшую, а Николай с земляками до прибытия профессиональных огнеборцев продолжили тушить дом.

Благодаря действиям селянина 43-летнюю женщину удалось спасти, но к сожалению, в огне погибла 66-летняя хозяйка дома. Ее тело обнаружили спасатели. Однако неравнодушие местных жителей позволило не допустить ещё одной трагедии при пожаре.

Глава Мантуровского района направил ходатайство в Главное управление МЧС России по Курской области о награждении Николая Дятлова за грамотные действия в сложной ситуации. Сейчас готовятся документы для дальнейшего их направления в министерство.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян на выходных ждут туман, дожди и порывистый ветер

Волонтеры снова начнут доставлять продукты или лекарства курянам из групп риска

Курян будут массово прививать от коронавируса

Курская область. Суд оштрафовал льговскую администрацию за отсутствие разметки на дороге

Курский пенсионер перевел мошенникам 100 тысяч, чтобы помочь "сыну"

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске