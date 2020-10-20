В Курской области побит очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом
Впервые за время пандемии за сутки зафиксировано 105 подтвержденных случаев заболевания
В целом по России впервые с начала пандемии выявили более 16 тысяч заболевших.
В Минздраве прогнозируют, что рост числа случаев зарежения продлится две-три недели, а в начале ноября стабилизируется и пойдет на спад. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с свою очередь предполагают, что на пике заболеваемости в стране будет не больше 20 тысяч заражений в день.