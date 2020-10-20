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В Курской области побит очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом

Впервые за время пандемии за сутки зафиксировано 105 подтвержденных случаев заболевания
В Курской области побит очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом

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В Курской области побит очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом. Впервые за время пандемии за сутки зафиксировано 105 подтвержденных случаев заболевания. Выписано при этом 19 пациентов. С учетом всех выздоровевших (75%), на данный момент болеют 2310 курян. Новых смертей не зарегистрировано. 

В целом по России впервые с начала пандемии выявили более 16 тысяч заболевших. 

В Минздраве прогнозируют, что рост числа случаев зарежения продлится две-три недели, а в начале ноября стабилизируется и пойдет на спад. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с свою очередь предполагают, что на пике заболеваемости в стране будет не больше 20 тысяч заражений в день. 
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