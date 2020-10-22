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Курянин перечислил лжепутане 165 тысяч рублей

Он несколько раз переводил деньги в качестве предоплаты, но собеседница заверяла, что они не зачислились

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32-летний житель Курска стал очередной жертвой дистанционных мошенников - мужчина лишился 165 тысяч рублей. 

Курянин нашел в Интернете объявление об оказании интим-услуг и связался по указанному номеру с девушкой, которая должна была к нему приехать. Главным условием стала предоплата. Горожанин перевел необходимую сумму, но собеседница сказала, что деньги не поступили. Тогда мужчина сделал еще один перевод, но и на этот раз до адресата деньги не дошли. Девушка убедила курянина, что все в дело сбое банковской системы и предложила внести деньги через специальную программу, скинув ссылку. Сразу после перечисления денег она велела курянину направляться в ближайшую гостиницу и ожидать. 

Перейдя по вирусному ресурсу, мужчина ввел полные данные своей карты, предоставив преступникам возможность распоряжаться его финансами. За считанные минуты с его счета похитили все сбережения. Увидев информацию о нулевом балансе карты, он из гостинцы направился в полицию.

Мошенников ищут.

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