Совсем скоро в Курске появится академия тенниса
Курск сможет принимать соревнования разного уровня
Как сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на областную администрацию, на данный момент смонтирован каркасный модуль для крытых кортов, подключено электро- и водоснабжение, уложено покрытие, огорожены открытые корты. Ремонтные работы во внутренних помещениях и монтаж вентиляции а разгаре. В ближайшие дни подключат теплоснабжение. Прилегающую территорию также не забудут облагородить. Согласно проекту, здесь предусмотрены также теннисный магазин и кафе.
За ходом работ внимательно следит глава региона и регулярно бывает на объекте.