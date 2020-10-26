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Лента новостей / Спорт

Совсем скоро в Курске появится академия тенниса

Курск сможет принимать соревнования разного уровня
Совсем скоро в Курске появится академия тенниса

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Почти месяц остаётся до завершения работ по возведению международной академии тенниса. Курск сможет принимать соревнования разного уровня. Уже определены кандидатуры на должности 6 тренеров школы тенниса. Также на этапы спортивной подготовки зачислят 85 ребят – список предварительный.

Как сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на областную администрацию, на данный момент смонтирован каркасный модуль для крытых кортов, подключено электро- и водоснабжение, уложено покрытие, огорожены открытые корты. Ремонтные работы во внутренних помещениях и монтаж вентиляции а разгаре. В ближайшие дни подключат теплоснабжение. Прилегающую территорию также не забудут облагородить. Согласно проекту, здесь предусмотрены также теннисный магазин и кафе.

За ходом работ внимательно следит глава региона и регулярно бывает на объекте.

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