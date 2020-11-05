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Лента новостей / Спорт

Реванш между Поветкиным и Уайтом перенесен на январь

Россиянина госпитализировали с коронавирусом

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Александр Поветкин заболел коронавирусом, это подтвердили в промоутерской компании «Мир бокса». Боксер госпитализирован. 
Поединок в тяжелом весе между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 30 января следующего года, сначала нашему земляку нужно победить болезнь. Болезнь протекает умеренно, критических осложнений нет, рассказал промоутер Андрей Рябинский.   

Напомним, первый бой между Поветкиным и Уайтом прошел в августе этого года, и завершился победой российского боксера, который отправил британца в нокаут в пятом раунде. Реванш должен был состояться в ноябре.
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