В Курске появится еще одна модельная библиотека

Курск получил пять миллионов рублей из федерального бюджета на создание еще одной модельной библиотеки.

Реконструкция здания в рамках нацпроекта «Культура» под новую модельную библиотеку уже идет полным ходом.Она будет расположена на улице 2-я Рабочая.Планируется приобретение книг, мебели, оснащение интерактивным оборудованием. После капитального ремонта здание 1980 года постройки станет новым креативным пространством, доступным, как для пожилых курян, так и для родителей с маленькими детьми, а также для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.￼Открытие модельной библиотеки запланировано на декабрь этого года.