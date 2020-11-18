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Лента новостей / В регионе

В Курске появится еще одна модельная библиотека

Курск получил пять миллионов рублей из федерального бюджета на создание еще одной модельной библиотеки.

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Реконструкция здания в рамках нацпроекта «Культура» под новую модельную библиотеку уже идет полным ходом.
Она будет расположена на улице 2-я Рабочая.
Планируется приобретение книг, мебели, оснащение интерактивным оборудованием. После капитального ремонта здание 1980 года постройки станет новым креативным пространством, доступным, как для пожилых курян, так и для родителей с маленькими детьми, а также для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. 

￼Открытие модельной библиотеки запланировано на декабрь этого года.
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