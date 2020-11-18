В Курске появится еще одна модельная библиотека
Курск получил пять миллионов рублей из федерального бюджета на создание еще одной модельной библиотеки.
Она будет расположена на улице 2-я Рабочая.
Планируется приобретение книг, мебели, оснащение интерактивным оборудованием. После капитального ремонта здание 1980 года постройки станет новым креативным пространством, доступным, как для пожилых курян, так и для родителей с маленькими детьми, а также для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
￼Открытие модельной библиотеки запланировано на декабрь этого года.