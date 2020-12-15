  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске задержали похитителя обуви

Он воровал обувь из тамбуров многоэтажных домов

Читайте также

В Курске задержали похитителя обуви. Он воровал обувь из тамбуров многоэтажных домов. В полицию обратились сразу несколько жителей Майского бульвара, которые обнаружили пропажу своих дорогих кроссовок. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражи совершались  днем. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных у домов, удалось создать ориентировку на предполагаемого преступника. 

Выяснилось, что это ранее судимый мужчина, проживающий в центре Курска. Его задержали и провели обыск в его квартире. Чужую обувь он успел продать прохожим на улице, а на вырученные деньги приобрёл спиртное. Оказалось, что и в момент совершения преступлений злоумышленник был пьян. 

Возбуждено сразу два уголовных дела.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют туман и гололедицу

Завтра на проспекте Ленинского комсомола Курска отключат горячую воду

Под Курском пенсионер сгорел в сарае

В Курской области отбирают добровольцев для вакцинации от COVID-19

В Курске стартовала акция "Корзина радости"

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске