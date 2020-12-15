Он воровал обувь из тамбуров многоэтажных домов

В Курске задержали похитителя обуви. Он воровал обувь из тамбуров многоэтажных домов. В полицию обратились сразу несколько жителей Майского бульвара, которые обнаружили пропажу своих дорогих кроссовок. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражи совершались днем. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных у домов, удалось создать ориентировку на предполагаемого преступника.





Выяснилось, что это ранее судимый мужчина, проживающий в центре Курска. Его задержали и провели обыск в его квартире. Чужую обувь он успел продать прохожим на улице, а на вырученные деньги приобрёл спиртное. Оказалось, что и в момент совершения преступлений злоумышленник был пьян.





Возбуждено сразу два уголовных дела.