В Курске стартовала акция "Корзина радости"

В предстоящие праздники новогоднее чудо должно коснуться всех. Каждый ребёнок должен получить подарки от Деда Мороза, а вместе с ними хорошее настроение и частичку праздничного волшебства. Поэтому курские активисты запустили акцию «Корзина радости», которая проводится на базе крупной торговой сети региона, сообщает телеканал «ТАКТ». Стать помощником Деда Мороза, собрать подарочные наборы для детей, чьи родители не могут финансово позволить себе новогодние сюрпризы, - может любой желающий. «Корзины радости», способные подарить радость самым маленьким жителям города, установлены в 11 магазинах.
Анна Шевченко, член регионального Штаба ОНФ в Курской области:
«Каждый желающий может принят участие в данной акции, купив игрушку, сладости или другой предмет, который посчитает нужным, в качестве подарка для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А наши Деды Морозы перед Новым годом обязательно передадут им все эти подарки. Я предлагаю всем присоединиться к данной акции и сделать для детей прекрасный Новый год».