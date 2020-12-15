В Курске стартовала акция "Корзина радости"

В предстоящие праздники новогоднее чудо должно коснуться всех. Каждый ребёнок должен получить подарки от Деда Мороза, а вместе с ними хорошее настроение и частичку праздничного волшебства. Поэтому курские активисты запустили акцию «Корзина радости», которая проводится на базе крупной торговой сети региона, сообщает телеканал «

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». Стать помощником Деда Мороза, собрать подарочные наборы для детей, чьи родители не могут финансово позволить себе новогодние сюрпризы, - может любой желающий. «Корзины радости», способные подарить радость самым маленьким жителям города, установлены в 11 магазинах.