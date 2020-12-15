Завтра на проспекте Ленинского комсомола Курска отключат горячую воду

Отключение отопления не планируется

Завтра, 16 декабря специалисты «Квадры» проведут ремонт на участке обратного трубопровода первой тепломагистрали ТЭЦ-1. Причина - небольшой участок теплосети на проспекте Ленинского комсомола находится в неудовлетворительном состоянии. Примечательно, что в мае сеть прошла сезонные гидравлические испытания, неисправность обнаружили только сейчас, во время планового осмотра.





Отключение отопления не планируется, однако на время работ – с 8 утра до 8 вечера – будет приостановлено горячее водоснабжение всех потребителей в контуре станции, за исключением поселков Аккумулятор и Волокно.