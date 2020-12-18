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Лента новостей / В регионе

Туман, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Курской области на выходных

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В Курской области снова прогнозируют туман и гололедицу на дорогах. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. 

Температура по области ночью будет колебаться от 0 до 5ºС мороза, днём от 3ºС мороза до 2ºС тепла.

Аналогичный прогноз и на воскресенье: облачно, небольшой снег. Ночью и днем столбики термометров покажут от 4°С мороза до 1ºС тепла.
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