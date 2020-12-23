Курская область. В тимской райбольнице открыли ковидный стационар

На подходе ковидарии в 1-й и 4-й горбольницах Курска

В тимской райбольнице открыли ковидный стационар. Он рассчитан на 110 коек, в том числе и реанимационные, установлен кислородный газификатор. Под ковидарий перепрофилировали корпус, в котором ранее находились хирургическое и терапевтическое отделения.





Всего на данный момент в Курской области развернуто 1728 коек, из них 1210 обеспечены кислородом. В Курске продолжаются работы по перепрофилированию еще двух больниц. Со дня на день откроется стационар на 206 мест в 1-й горбольнице. Койки там буду, в том числе и реанимационные, все обеспечат кислородом. В больницу закупят также новое оборудование и аппараты ИВЛ. Сейчас ведется монтаж кислородного газификатора.





В 4-й городской больнице перепрофилируют родильное отделение. Там организуют 153 места и 20 реанимационных коек. Компьютерный томограф в медучреждении есть, закупят еще аппараты ИВЛ. Площадка под газификатор подготовлена. Строители завершили работы на двух этажах здания. Ведется капитальный ремонт, в отделении заменят все коммуникации. Планируется, что стационар начнет принимать пациентов с коронавирусом уже в новом году.