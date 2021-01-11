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Под Курском пьяный водитель "Черри" устроил аварию с полицейским "УАЗом"

Авария произошла на автодороге "Тросна-Калиновка" в Железногорском районе

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10 января примерно в 10 минут пополудни на 42 км автодороги "Тросна-Калиновка" в Железногорском районе Курской области произошла авария, виновником которой стал нетрезвый водитель.

40-летний мужчина, управляя автомобилем "Черри", ехал со стороны Дмитриева в сторону Железногорска, выехав на полосу встречного движения, он допустил лобовое столкновение со встречным полицейским "УАЗ 315196", за рулем которого был 32-летний шофер. 

В результате ДТП водителя "УАЗа" госпитализировали с различными травмами. Как отметили в ГИБДД, водитель «Черри» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021-го госавтоинспекторы в Курской области задержали 87 пьяных водителей, кроме этого 35 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, еще 21 автомобилист попался на этом нарушении повторно. 



ФОТО - АВТОКАДР_46
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