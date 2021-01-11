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Лента новостей / Происшествия

В утреннем пожаре под Курском погиб пенсионер

ЧП случилось сегодня утром в селе Орехово Касторенского района Курской области
В утреннем пожаре под Курском погиб пенсионер

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Ранее мы сообщали, что сегодня утром в селе Орехово Касторенского района Курской области пожар полностью уничтожил жилой дом. Площадь строения - 50 кв. метров. С огнем четверть часа боролись 16 человек и 7 единиц техники. Как позднее сообщили в региональном МЧС, на пепелище спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины. По предварительной информации спасательного ведомства, пенсионер в группе риска не состоял. 

Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.


ФОТО - РЕГИОНАЛЬНОГО МЧС С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
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