пожар полностью уничтожил жилой дом. Площадь строения - 50 кв. метров. С огнем четверть часа боролись 16 человек и 7 единиц техники. Как позднее сообщили в региональном МЧС, на пепелище спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины. По предварительной информации спасательного ведомства, пенсионер в группе риска не состоял.Ранее мы сообщали, что сегодня утром в селе Орехово Касторенского района Курской области
Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.
ФОТО - РЕГИОНАЛЬНОГО МЧС С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
В утреннем пожаре под Курском погиб пенсионер
ЧП случилось сегодня утром в селе Орехово Касторенского района Курской области