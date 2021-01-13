Курянин, чтобы украсть водку и сигареты, сломал дверь в магазин

Грабитель не учёл, что камеры видеонаблюдения супермаркета работают круглосуточно

Дерзкое преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска Северного отдела полиции Курска. Около половины двенадцатого вечера от администрации продуктового супермаркета на проспекте Дериглазова поступило сообщение о взломе входной двери. Вскоре после закрытия магазина неизвестный разбил стеклянные створки и проник в торговый зал. С выбором мужчина определился заранее, поэтому, не раздумывая, взял две бутылки водки, несколько пачек сигарет и вышел на улицу.Грабитель не учёл, что камеры видеонаблюдения супермаркета работают круглосуточно. Так в распоряжении стражей порядка оказались фотографии подозреваемого. Через несколько дней его задержали и допросили.Спиртное мужчина успел выпить, но в его кармане нашли пачку похищенных сигарет. Оценив свои действия на видеозаписи, отрицать свою вину задержанный не стал. По факту кражи с незаконным проникновением в помещение уже возбудили уголовное дело. Ночной визит в магазин может обернуться для курянина пятью годами лишения свободы.