Курянин, чтобы украсть водку и сигареты, сломал дверь в магазин
Грабитель не учёл, что камеры видеонаблюдения супермаркета работают круглосуточно
Грабитель не учёл, что камеры видеонаблюдения супермаркета работают круглосуточно. Так в распоряжении стражей порядка оказались фотографии подозреваемого. Через несколько дней его задержали и допросили.
Спиртное мужчина успел выпить, но в его кармане нашли пачку похищенных сигарет. Оценив свои действия на видеозаписи, отрицать свою вину задержанный не стал. По факту кражи с незаконным проникновением в помещение уже возбудили уголовное дело. Ночной визит в магазин может обернуться для курянина пятью годами лишения свободы.