Куряне незаконно срубили в Новому году 11 елей и сосен

244 рейда по по предупреждению и выявлению незаконной вырубки деревьев провели специалисты комитета природных ресурсов совместно с полицейскими

244 рейда по по предупреждению и выявлению незаконной вырубки деревьев провели специалисты комитета природных ресурсов совместно с полицейскими в преддверии новогодних праздников. Итоги подвели в региональном комитете природных ресурсов. В ходе рейдов выявлено 10 правонарушений, срублено 11 елей и сосен. Ущерб от незаконно заготовленных новогодних деревьев составил 26431 рубль.Подведомственные организации комитета реализовали 1775 деревьев хвойных пород для новогодних праздников.