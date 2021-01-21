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Куряне незаконно срубили в Новому году 11 елей и сосен

244 рейда по по предупреждению и выявлению незаконной вырубки деревьев провели специалисты комитета природных ресурсов совместно с полицейскими

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244 рейда по по предупреждению и выявлению незаконной вырубки деревьев провели специалисты комитета природных ресурсов совместно с полицейскими в преддверии новогодних праздников. Итоги подвели в региональном комитете природных ресурсов. В ходе рейдов выявлено 10 правонарушений, срублено 11 елей и сосен. Ущерб от незаконно заготовленных новогодних деревьев составил 26431 рубль. 

Подведомственные организации комитета реализовали 1775 деревьев хвойных пород для новогодних праздников.
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