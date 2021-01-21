В Курской области проводится мониторинг численности дикого кабана
Специалисты осматривают территории на вертолете
Отмечается, что мониторинг ведут с использованием вертолета в непосредственной близости к производственным площадкам местных свиноводческих комплексов. В первый день проверили районы, где за последние месяцы выявили вспышки очагов АЧС: Фатежский, Железногорский и Поныровский. Там ни одного дикого кабана не обнаружили. В охотничьем хозяйстве ООО «Дейрра» Фатежского и Железногорского районов насчитали 9 животных.
«Приказом регионального комитета природных ресурсов на этой территории введено регулирование численности дикого кабана с целью поддержания популяции на необходимом уровне», - рассказал председатель комитета Константин Поляков.