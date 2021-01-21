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Лента новостей / В регионе

В Курской области проводится мониторинг численности дикого кабана

Специалисты осматривают территории на вертолете
В Курской области проводится мониторинг численности дикого кабана

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В эти дни в Курской области проводится мониторинг численности дикого кабана. Этим занимаются сотрудники комитета природных ресурсов совместно с представителями ООО «Мираторг-Курск». Мониторинг необходим, чтобы не допустить распространения и ликвидировать африканскую чуму свиней в регионе, поскольку дикие кабаны могут быть переносчиками опасного вируса и их численность необходимо регулировать.

Отмечается, что мониторинг ведут с использованием вертолета в непосредственной близости к производственным площадкам местных свиноводческих комплексов. В первый день проверили районы, где за последние месяцы выявили вспышки очагов АЧС: Фатежский, Железногорский и Поныровский. Там ни одного дикого кабана не обнаружили. В охотничьем хозяйстве ООО «Дейрра» Фатежского и Железногорского районов насчитали 9 животных. 

«Приказом регионального комитета природных ресурсов на этой территории введено регулирование численности дикого кабана с целью поддержания популяции на необходимом уровне», - рассказал председатель комитета Константин Поляков.
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