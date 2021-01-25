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В холодных кабинетах курских школ поставят обогреватели

Температура теплоносителя должна составлять 105 градусов, но фактически температура воды в трубопроводе — менее 98 градусов
В холодных кабинетах курских школ поставят обогреватели

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В проблемных кабинетах курских школ в случае критического понижения температуры поставят обогреватели. Об этом сообщил мэр Курска. Вопрос температурного режима в учебных заведениях города обсудили на оперативном совещании у губернатора. 

Как отметил Виктор Карамышев, отработаны все обращения, их было порядка 18. В некоторых учреждениях жалобы на холодные батареи подтвердились. В отдельных кабинетах температура была ниже нормы. 
Подчеркивается, что температура теплоносителя должна составлять 105 градусов. Однако фактически температура воды в трубопроводе — менее 98 градусов. Глава города также сообщил что провели несколько совещаний, в том числе с участием «Квадры».  

Роман Старовойт поручил держать этот вопрос на контроле, поскольку к концу недели снова ожидается похолодание. 

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