Лжеполицейский из Сочи обманул четырех курских таксистов
Его в курортном городе задержали курские правоохранители
Очень быстро выяснялось, что высокопоставленный клиент, как и его обещания рассчитаться, обман. Обманутые таксисты друг за другом стали обращаться в полицию и по всем фактам мошеннических действий возбудили уголовные дела.
Полицейские выяснили, что звонки поступали с нескольких мобильных номеров, зарегистрированных в Краснодарском крае на разных людей. Некоторые из них использовались при совершении разных преступлений. Появилось основание полагать, что сим карты были приобретены нелегально или по поддельным документам.
37-летнего рецидивиста курские стражи порядка задержали в курортном городе. Он стал сотрудничать со следствием и дал признательные показания. Выяснилось, что один из потерпевших таксистов даже не обратился в полицию. Сейчас, правда, от него также поступило заявление.
До суда аферист будет находиться под стражей в СИЗО. Наказание ему назначат по совокупности совершённых преступлений.