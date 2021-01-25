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Лжеполицейский из Сочи обманул четырех курских таксистов

Его в курортном городе задержали курские правоохранители
Лжеполицейский из Сочи обманул четырех курских таксистов

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Курские полицейские задержали в Сочи мошенника, который в прошлом году обманул четырех курских таксистов. Мужчина заказывал машину через приложение и выходил на связь с водителем. В разговоре он представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительного ведомства и просил оказать небольшие услуги: приобрести набор продуктов или алкоголь, а также положить деньги на счёт мобильного телефона. Все расходы обещал возместить таксисту по прибытию на место заказа, к зданию, где работает. Поверив в рассказ клиента, водители переводили весьма крупные суммы – 8, 10 и даже 37 тысяч рублей.

Очень быстро выяснялось, что высокопоставленный клиент, как и его обещания рассчитаться, обман. Обманутые таксисты друг за другом стали обращаться в полицию и по всем фактам мошеннических действий возбудили уголовные дела.

Полицейские выяснили, что звонки поступали с нескольких мобильных номеров, зарегистрированных в Краснодарском крае на разных людей. Некоторые из них использовались при совершении разных преступлений. Появилось основание полагать, что сим карты были приобретены нелегально или по поддельным документам. 

37-летнего рецидивиста курские стражи порядка задержали в курортном городе. Он стал сотрудничать со следствием и дал признательные показания. Выяснилось, что один из потерпевших таксистов даже не обратился в полицию. Сейчас, правда, от него также поступило заявление. 

До суда аферист будет находиться под стражей в СИЗО. Наказание ему назначат по совокупности совершённых преступлений.

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