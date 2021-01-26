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Лента новостей / В регионе

Руководитель курского Фонда капитального ремонта еженедельно будет вести личный прием

Правда, онлайн и на него тоже нужно будет заранее записаться

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Руководитель Фонда капитального ремонта Артур Иванов еженедельно будет вести личный онлайн-прием. Куряне могут задать вопросы о планируемом и проведенном капремонте, оплате взносов, взыскании задолженности по телефону или с помощью приложения Zoom.

Прием будет проходить по вторникам с 16 до 18 часов. Предварительно нужно будет записаться по телефону 8 (4712) 51-00-44. 

Получить консультацию можно будет также по телефону горячей линии 8-910-022-97-97 или по телефону 51-03-68, либо на сайте www.fondcr46.ru, заполнив форму обратной связи

Помимо этого можно отправить обращение на электронную почту fondcr46@fondcr46.ru и fcr46@mail.ru; или же оставить обращение в официальных группах Фонда в соцсетях vk.com/fondcr46 и www.instagram.com/fondcr46.
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