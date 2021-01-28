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В Курске почтили память жертв Холокоста

В Курске, на проспекте Победы, возле памятного знака расстрелянным евреям собрались несколько десятков человек

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Курск вместе со всей Россией и миром отметил скорбную дату — Международный день памяти жертв Холокоста, учрежденный в 2005 году. В этот день 76 лет назад cоветские войска освободили узников нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенциме. По различным данным там были замучены от полутора до 4 миллионов человек.

В Курске, на проспекте Победы, возле памятного знака расстрелянным евреям собрались несколько десятков человек. Большинство – представители еврейских национальных общин региона. Присутствовали также представители администрации области, сообщает телеканал «ТАКТ».

«Сегодня в Курской области, как и во всем мире, отмечается памятная дата – День памяти жертв Холокоста. Этот день связан с освобождением советскими войсками самого чудовищного лагеря смерти – Освенцим. Где фашисты в топках уничтожали миллионы людей – евреев, славян, цыган»

Считается, что нацисты убили около 6 миллионов евреев. Расправы имела место и на территории Курской области в период оккупации. Точных цифр нет, но по различным данным только в городе Курске в ходе двух массовых расстрелов было уничтожено порядка 2000 евреев.

Руководитель местной национальной общины с горечью отмечает - факт Холокоста все чаще ставится под сомнение в некоторых странах. У евреев и у представителей других национальностей это вызывает обоснованную тревогу. Что же касается России и Курской области в частности, то проявлений нетерпимости Евгений Лейфман не видит.

Евгений Лейфман, председатель РО «Еврейская община города Курска»:

«Проблем по национальному признаку не ощущается. Более того – я хочу поблагодарить как администрацию Курской области, так до верха до самого – до федерального центра, что мероприятия эти проходят. Отдельное спасибо представителям других национальностей, которые пришли поддержать нас в этом скорбный для нас день»

Представители национальных организаций подчеркивают – многие куряне относятся к трагедии еврейского народа, как к своей собственной.

Евгений Лейфман, председатель РО «Еврейская община города Курска» :

«Вторая мировая война в Европе точно не обошла. Нет ни одной семьи, которая так или иначе не пострадала от этой огромной трагедии, которая называется Вторая мировая война. И вклад советского народа он просто неоценим»

По данным Всероссийской переписи населения, которая состоялась в 2010 году, свою принадлежность к еврейской национальности подтвердили около 500 жителей области.

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