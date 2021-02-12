После столкновения двух ВАЗов под Курском погиб молодой водитель

Авария произошла на автодороге "Крым - Иванино" в Октябрьском районе

Сегодня около 8 часов утра на автодороге "Крым - Иванино" в Октябрьском районе произошло ДТП со смертельным исходом.Как сообщили в ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал со стороны Курска в сторону Курчатова и на 16 километре автодороги, по предварительным данным, не справился с управлением. Парень выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого была 34-летняя женщина.В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира "Семерки" 18 и 28 лет. Всех пострадавших доставили в 4-ю горбольницу Курска. В больнице водитель "Семерки" скончался, за жизнь других пострадавших продолжают бороться врачи.По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.