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Лента новостей / Происшествия

После столкновения двух ВАЗов под Курском погиб молодой водитель

Авария произошла на автодороге "Крым - Иванино" в Октябрьском районе
После столкновения двух ВАЗов под Курском погиб молодой водитель

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Сегодня около 8 часов утра на автодороге "Крым - Иванино" в Октябрьском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как сообщили в ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал со стороны Курска в сторону Курчатова и на 16 километре автодороги, по предварительным данным, не справился с управлением. Парень выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого была 34-летняя женщина. 

В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира "Семерки" 18 и 28 лет. Всех пострадавших доставили в 4-ю горбольницу Курска. В больнице водитель "Семерки" скончался, за жизнь других пострадавших продолжают бороться врачи. 

По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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