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МЧС: паводковая обстановка в Курской области остается стабильной

Уровень паводковых вод ежедневно контролируют 12 стационарных гидропостов
МЧС: паводковая обстановка в Курской области остается стабильной

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По данным МЧС, паводковая обстановка в Курской области остается стабильной. Уровень паводковых вод ежедневно контролируют 12 стационарных гидропостов. 

Так, за прошедшие сутки почти на всех реках региона отмечалось незначительное повышение уровня воды на 1-13 сантиметров. В Курске уровень подъема вод остался на прежнем уровне, на реках по-прежнему наблюдается ледостав. На реках Псёл в Обоянском районе и Суджа в районе поселка Замостье Суджанского района наблюдается выход воды на пойму.

Замеры на гидропостах осуществляются 2 раза в сутки. Если суточный подъем уровня воды превысит 20 сантиметров, то наблюдатели Росгидромета перейдут на учащенное наблюдение - каждые 6 часов. По данным синоптиков, в ближайшие дни снова похолодает. В основном, термометр будет показывать минусовые отметки. Поэтому паводковая обстановка в Курской области опасений не вызывает, заверили спасатели. 
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