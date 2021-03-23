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Лента новостей / Спорт

Курское «Динамо» повело в четвертьфинальной серии с красноярским «Енисеем»

Команды играют до двух побед

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Курское «Динамо» повело в четвертьфинальной серии с красноярским «Енисеем» 1-0. Накануне в Красноярске команды сыграли первый матч, победа осталась за курянками 81:71. 

32 очка набрала Арике Огунбовале, даблом отметилась Раиса Мусина – 19 очков+10 подборов. 

Второй четвертьфинальный поединок до двух побед пройдет в Курске 26 марта.


ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК
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