Лента новостей / Спорт Сегодня, 09:07 Курское «Динамо» повело в четвертьфинальной серии с красноярским «Енисеем» Команды играют до двух побед Читайте также Курское "Динамо" сегодня проведет первый четвертьфинал премьер-лиги Курское «Динамо» разгромило красноярский "Енисей" Курское «Динамо» повело в четвертьфинальной серии с красноярским «Енисеем» 1-0. Накануне в Красноярске команды сыграли первый матч, победа осталась за курянками 81:71. 32 очка набрала Арике Огунбовале, даблом отметилась Раиса Мусина – 19 очков+10 подборов. Второй четвертьфинальный поединок до двух побед пройдет в Курске 26 марта.ФОТО - ЖБК «ДИНАМО» КУРСК +0 -0