Бой-реванш с Уайтом за титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе состоится 27 марта

Александр Поветкин провел тренировку в лондонском отеле в ожидании перелета в Гибралтар, где ему предстоит провести реванш с британцем Диллианом Уайтом, сообщает сайт промоутерской компании "Мир бокса".Российский боксер прилетел в Лондон в понедельник, уже в среду команда спортсмена отправится в Гибралтар. Поединок с Уайтом за титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе состоится 27 марта.Напомним, наш титулованный земляк в августе прошлого года в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC в тяжелом весе. Бой прошел в Великобритании. Реванш должен был пройти в ноябре, но его пришлось перенести, так как россиянин заразился коронавирусом.