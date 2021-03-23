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Лента новостей / Спорт

Поветкин провел тренировку в лондонском отеле

Бой-реванш с Уайтом за титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе состоится 27 марта
Поветкин провел тренировку в лондонском отеле

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Александр Поветкин провел тренировку в лондонском отеле в ожидании перелета в Гибралтар, где ему предстоит провести реванш с британцем Диллианом Уайтом, сообщает сайт промоутерской компании "Мир бокса".

Российский боксер прилетел в Лондон в понедельник, уже в среду команда спортсмена отправится в Гибралтар. Поединок с Уайтом за титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе состоится 27 марта.

Напомним, наш титулованный земляк в августе прошлого года в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC в тяжелом весе. Бой прошел в Великобритании. Реванш должен был пройти в ноябре, но его пришлось перенести, так как россиянин заразился коронавирусом.

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