На следующей неделе почти 60 улиц Курска останутся без света

Отключения запланированы во всех округах города

На следующей неделе в Курске пройдут очередные плановые работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:4-й, 7-й Краснополянский пер; Строительный пер. 1-9; Магистральная 5-11;3-я Песковская 12-42/1, 23, 27, 31А; 2-й Шоссейный переулок 14-16.Н.Луговая 23-61; 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45А-53/28, 26-58;Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26;1-5-й Автодромные переулки; ул. Автодромная; Сумская (частный сектор); Садоводческое сообщество «Дружба»; Яблоневая 41-69.Магистральный пр-д 15А-23; 1-я Кислинская 47-61; 3-я Кислинская 53-75, 52-68;10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; Гагарина 23-25, 23А, 25А;3-й Гуторовский п-к 4-6; 1-й Гуторовский п-к; Гуторовская 104-114;3-я Гуторовская 17-23; Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; Юности 40;Сумская 37А/2, 37Б/1, 39, 37Г, 37Б/2,1-4-я ул. Кислинская; 1-й Кислинский проезд; 1-2-я улица Степная; 1-2 Степные переулкиНикитская 3-29, 18-32; п-к Никитский 2-6, 1-7; Хуторская 61 - 65Нижняя Казацкая 127-213, 144-226АФрунзе 1-63, 36-62; Октябрьская 132-222; Жуковского 2-56, 21-55; Ильича 85-213; Жуковского 127-145; Восточный переулок 1-9; Новая-Восточная 41-51, 90-102.СНТ Икар.Первомайская 3-41, 2-44; Профсоюзная 1-47, 2-54; Вокзальная 2-44; 1-й Первомайский переулок 1-21, 2-20; 3-я Первомайская 1-41, 2-30; Маяковского 2-18, 1-41.