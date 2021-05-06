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В Курской области будут строить по 1 млн квадратных метров жилья в год

В регионе будут развивать жилищную ипотеку, вовлекать новые земельные участки и привлекать частных инвесторов
В Курской области будут строить по 1 млн квадратных метров жилья в год

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В Курской области к 2030 году удвоят темпы строительства нового жилья. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. В следующие 9 лет региону предстоит преодолеть отметку в 1 млн квадратных метров жилья в год, заявил губернатор. 

Для этого планируется развивать жилищную ипотеку: субсидировать процентную ставку, взаимодействовать с федеральными органами власти и крупными банками. Также будут вовлекать для жилищного строительства новые земельные участки и снижать затраты на создание инфраструктуры. 

В планах привлечь частных инвесторов и дополнительные средства из федерального бюджета.

Отмечается, что в прошлом году в Курской области ввели в эксплуатацию 523 тысячи квадратных метров жилья — это на 4,6 % больше планового показателя.
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