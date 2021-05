АУДИОСАЛОН 03.05.2021

Альбом выпуска: Madonna — The Immaculate Collection (1990)

Год релиза: 1993

Лейбл: Неизвестен (BL 1009 / BL 1010)



В этом выпуске:

• Как обычная танцовщица может стать мировым поп-феноменом

• Стоит ли записывать песни, от которых отказались более именитые артисты

• Почему будущим поп-звёздам не стоит позировать без одежды даже если совсем нет денег

...и многое другое



Сторона 1

01 Holiday

02 Lucky Star

03 Borderline

04 Like a Virgin

05 Material Girl

Сторона 2

06 Crazy for You

07 Into the Groove

08 Live to Tell

09 Papa Don't Preach

Сторона 3

10 Open Your Heart

11 La Isla Bonita

12 Like a Prayer

13 Express Yourself

Сторона 4

14 Cherish

15 Vogue

16 Justify My Love

17 Rescue Me