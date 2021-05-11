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Ремонт памятника «Танкистам» в Курске завершится к 1 июля

На днях вместо бронзовых букв на памятнике приделали деревянные
Ремонт памятника «Танкистам» в Курске завершится к 1 июля

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Ремонт памятника «Танкистам-героям Курской битвы» завершится к 1 июля. Сейчас выполнено порядка 10% от общего запланированного объема работ. Приемка и оплата работ будут выполнены только когда ремонт завершится полностью. 

Работами занимается местное ООО "Крафтлайнс". В рамках муниципального контракта, который заключен 7 мая, подрядчик обязан привести в порядок гранитные плиты основания памятника и надпись на постаменте. Отмечается, что работа подрядчика находится на постоянном контроле администрации.

На днях вместо бронзовых букв на памятнике приделали деревянные. Как на планерке у губернатора пояснил мэр, это временная мера. Пока шло совещание, деревянную букву убрали. 

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