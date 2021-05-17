Как сообщается, мать держала полуторагодовалую дочь на руках, стоя у открытого окна

В Железногорске Курской области ребенок выпал из окна 5-го этажа. Это случилось накануне вечером в одной из многоэтажек на улице Ленина, сообщает издание "ДДД" со ссылкой на Следственный комитет.Как сообщается, мать держала полуторагодовалую дочь на руках, стоя у открытого окна. В какой-то момент малышка, находясь на внутреннем подоконнике, облокотилась на москитную сетку, женщина не удержа ребенка, и девочка выпала из окна. Ребенка доставили в больницу, но спасти жизнь не удалось — девочка скончалась в реанимации.По факту происшествия Железногорским МСО СУ СК по Курской области организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.