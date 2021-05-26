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В Курской области в этом году насчитали 405 поющих соловьёв

Это снова больше, чем в других регионах

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В Курской области в этом году насчитали 405 поющих соловьёв. Это снова больше, чем в других регионах, где проводятся акции по подсчету соловьёв, но и сроки учета у нас не 2 дня, а неделя. 

Больше всего пернатых певцов насчитали в Курске, включая Курский район - 150. Как обычно, в основном они солируют по берегам рек, в окрестностях Соловьиной рощи, Знаменской рощи и Боевки. Ближайший к Красной площади соловей отмечен у памятника Кате Зеленко. 

Ещё 255 соловьёв насчитали в 19 районах области. Больше всего их оказалось в Глушковском районе – 130, в Железногорском – 31, Щигровском – 25, Золотухинском – 25, Поныровском – 14, Суджанском – 11 и Льговском – 10.
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