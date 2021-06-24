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В Курской области ребенок игрался с зажигалкой и сжег три сарая

К счастью, в результате пожара никто не пострадал

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В Льговском районе Курской области детская шалость с огнем привела к пожару. В результате – уничтожены три сарая и повреждена кровля дома. 

Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 12:12. В его ликвидации принимали участие огнеборцы 10 пожарно-спасательной части Льгова и Льговского района и добровольцы Городенского сельсовета, сообщает региональное МЧС. Однако, сухая жаркая погода способствовала молниеносному распространению огня. 

Как выяснилось, ребенок игрался с зажигалкой, огонь от которой перебросился на сухое сено. Испугавшись, он убежал, скрыв этот факт от родителей. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. 

В спасательном ведомстве отмечают, что это уже не первый подобный пожар в регионе. 

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