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В Курской области из-за детской шалости чуть не сгорел жилой дом

9-летний ребенок игрался со спичками и поджег соседский сарай
В Курской области из-за детской шалости чуть не сгорел жилой дом

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На хуторе Мелешинка Фатежского района Курской области из-за детской шалости с огнем сегодня чуть не сгорел жилой дом.

Очевидцы сообщили в службу спасения, что горит хозяйственная постройка. К прибытию пожарных открытым пламенем горела кровля сарая площадью 100 квадратных метров. Существовала угроза перекидывания огня на жилой дом. Пожарные незамедлительно приступили к защите домовладения. Дом удалось отстоять, но сарай огонь уничтожил практически полностью. К счастью, люди не пострадали.

Как выяснилось позже, виновником пожара стал 9-летний ребенок. Мальчик игрался со спичками рядом с соседским сараем. Баловство привело к серьезным последствиям – огонь вспыхнул и охватил сарай за считанные минуты.
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