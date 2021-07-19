Сейчас у нас прививают до 6 тысяч человек в сутки

В Курской области 7 медицинских учреждений уже вакцинировали от коронавируса более 60% прикрепленного населения. По данным оперштаба, сейчас у нас прививают до 6 тысяч человек в сутки. Мобильные бригады выезжают в организации, где готовы поставить вакцину сразу более 50 человек. Заявки предприятия могут направлять в областной комитет здравоохранения.





Как отмечает главный санврач Курской области Олег Климушин, за весь период наблюдения среди вакцинированных коронавирусом заболело лишь 0,2%. В большинстве случаев заболевание у них протекало в лёгкой форме, никто не оказался в реанимации.