Роспотребнадзор: в Курской области снижаются темпы заболеваемости коронавирусом
За весь период пандемии от коронавируса скончалось 425 курян
За весь период пандемии от коронавируса скончалось 425 курян. Основные причины печальной статистики – позднее обращение к врачу и сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертония.
В соцучреждениях продолжается вакцинация от COVID-19. Уже привито 1043 проживающих. Почти столько же сотрудников получили первый компонент вакцины, 400 человек прошли полный курс вакцинации.