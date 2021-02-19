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Роспотребнадзор: в Курской области снижаются темпы заболеваемости коронавирусом

За весь период пандемии от коронавируса скончалось 425 курян
Роспотребнадзор: в Курской области снижаются темпы заболеваемости коронавирусом

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В Курской области снижаются темпы заболеваемости коронавирусом. Об этом на очередном заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач региона Олег Климушин. За неделю, по данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась на 4%, а по внебольничным пневмониям по отношению к предыдущей неделе - на 5,7%.

За весь период пандемии от коронавируса скончалось 425 курян. Основные причины печальной статистики – позднее обращение к врачу и сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертония.

В соцучреждениях продолжается вакцинация от COVID-19. Уже привито 1043 проживающих. Почти столько же сотрудников получили первый компонент вакцины, 400 человек прошли полный курс вакцинации.

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