В Курской области из-за роста заболеваемости коронавирусом могут продлить осенние каникулы
С начала учебного года выявлено 56 случаев коронавируса в учебных заведениях
Главный санитарный врач региона Олег Климушин отдельно отметил безалаберность родителей, которые приводят больных детей в школу или детский сад, из-за чего на карантине оказываются 30-60 контактных лиц. Решение о продлении каникул еще не принято, власти будут мониторить ситуацию.
К слову, в Москве после того как власти объявили о продлении школьных каникул (что сделано также из-за роста заболеваемости), москвичи ринулись раскупить билеты на юг. Турфирмы рассказали, что у них скупили почти все туры в Турцию на первую половину октября - как раз на время каникул. Помимо Турции в топе направлений также Сочи, экскурсионные туры по России, ОАЭ и Мальдивы.