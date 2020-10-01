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В Курской области из-за роста заболеваемости коронавирусом могут продлить осенние каникулы

С начала учебного года выявлено 56 случаев коронавируса в учебных заведениях
В Курской области из-за роста заболеваемости коронавирусом могут продлить осенние каникулы

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В Курской области из-за роста заболеваемости коронавирусом могут продлить осенние каникулы для школьников. Об этом говорили на заседании оперштаба.  В образовательных учреждениях выявлено 11 случаев заражения: 8 - в школах, один - в детском саду и два - в вузах. Заболели четверо детей и 16 взрослых. И это только за минувшие сутки. А всего с начала учебного года выявлено 56 случаев коронавируса в учебных заведениях. 

Главный санитарный врач региона Олег Климушин отдельно отметил безалаберность родителей, которые приводят больных детей в школу или детский сад, из-за чего на карантине оказываются 30-60 контактных лиц. Решение о продлении каникул еще не принято, власти будут мониторить ситуацию. 

К слову, в Москве после того как власти объявили о продлении школьных каникул (что сделано также из-за роста заболеваемости), москвичи ринулись раскупить билеты на юг. Турфирмы рассказали, что у них скупили почти все туры в Турцию на первую половину октября - как раз на время каникул. Помимо Турции в топе направлений также Сочи, экскурсионные туры по России, ОАЭ и Мальдивы.
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