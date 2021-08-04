В Курской области стартовала пропагандистская акция «Повод для обгона»

Она продлится до 15 августа

В Курской области, в том числе в Курске стартовала пропагандистская акция «Повод для обгона». Она продлится до 15 августа.В первом полугодии 2021 года на российских дорогах зарегистрировано 5145 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в которых погибли 1592 человека и 8915 получили различные травмы. Такие ДТП составляют около 10% от всех происшествий, связанных с нарушением ПДД со стороны водителей.В Курской области в этом году в 47 ДТП по причине выезда на полосу встречного движения погибли 15 человек, 77 – получили ранения различной степени тяжести. Такую статистику приводи региональная ГИБДД. Стоит отметить, что ДТП, произошедшие по указанной причине, характеризуются наиболее тяжелыми последствиями. Наибольшую актуальность вопросы профилактики таких ДТП приобретают во время летнего курортного сезона.Проведенный опрос показал, что многие автомобилисты недооценивают внешние факторы риска при совершении обгона или вовсе не принимают их во внимание. Так, по результатам исследования, каждый третий не откажется от обгона в дождь, туман и снег (31%). 83% опрошенных россиян готовы пойти на обгон только в случае спешки и субъективной оценки того, что впереди идущий автомобиль едет медленно. 9% респондентов за последний год совершали обгон по полосе встречного движения совместно с другими участниками дорожного движения. В экстренной ситуации подобный обгон «змейкой» ведет к еще более тяжким последствиям при ДТП. 25% водителей совершают обгон с ребенком в машине, при этом мужчины обгоняют чаще, чем женщины.Согласно проведенному исследованию, участники дорожного движения не только не знают правил осуществления обгона, но и путают понятия «обгон» и «опережение». Более половины россиян за последние полгода-год выезжали на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, для обгона в местах, где это разрешено (64%).В рамках акции инспекторы ГИБДД совместно с общественными организациями и объединениями проведут информационную и пропагандистскую работу, мероприятия, ориентированные на различные социальные и возрастные группы, и комплекс мер по устранению причин и условий совершения ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, добавляет начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД по Курску майор полиции Ольга Францова.